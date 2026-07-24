بغداد وأربيل تبحثان توحيد "المنفيست" وبطاقات السير للحد من النقل الجائر

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، أن المدير العام للشركة العامة لإدارة النقل الخاص أحمد الموسوي، بحث خلال زيارة أجراها إلى أربيل مع وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان آنو جوهر، توحيد نظام "المنفيست" الإلكتروني للمركبات، والحد من النقل الجائر بين محافظات الإقليم وباقي المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الموسوي بحث مع جوهر آليات تنفيذ أنظمة حركة المركبات العاملة بين مرائب الحكومة الاتحادية ومرائب الإقليم، وفي مقدمتها استكمال إجراءات توحيد بطاقة السير الخاصة بالمركبات والمصادق عليها سابقاً من قبل مجلس الوزراء، فضلاً عن توحيد نظام "المنفيست" الإلكتروني لمحافظات الوسط والجنوب مع محافظات الإقليم، بما يضمن انسيابية تبادل البيانات وتنظيم عمليات النقل وفق آليات موحدة.

وأضاف البيان، أن اللقاء شدد على أهمية تنفيذ هذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي بين بغداد وأربيل، والحد من ظاهرة النقل غير المنظم، والقضاء على حالات النقل الجائر، فضلاً عن تعظيم الموارد المالية للشركة العامة لإدارة النقل الخاص بما يطور قطاع النقل والخدمات المقدمة للمواطنين.