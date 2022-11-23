بغداد وواشنطن تبرمان اتفاقاً تنفيذياً لمنحة أمريكية تدعم التنمية بالعراق

شفق نيوز / وقع كل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، اتفاقاً تنفيذياً لمنحة الأهداف الإنمائية المقدمة للعراق لدعم الجهود التنموية.

وقال وزير التخطيط العراقي، محمد تميم، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أن "الاتفاق جاء بالتزامن مع الخطوات الأولى لبدء الحكومة الجديدة عملها"، مبيناً أن "المنهاج الوزاري لهذه الحكومة تبنى خطةً واقعيةً قابلةً للتنفيذ من قبل الوزارات والهيئات المستقلة والحكومات المحليَّة وبمسؤوليَّة تضامنيَّة لهيكل الحكومة بجميع مفاصله".

وأوضح التميمي، أن "الخطة الواعدة تضمَّنت العمل على إصلاح القطاعات الاقتصاديَّة والماليَّة والخدميَّة ومعالجة الفقر والبطالة، وفق أولويَّات محدَّدة، تتيح للحكومة إمكانيَّة معالجة هذه الملفَّات والنهوض بالواقع الخدمي في أنحاء العراق كافة".

وأكد الوزير، أهمية "الاتفاق التنفيذي لمنحة الاهداف الانمائية الذي تم توقيعه، حيث سيكون داعماً لتحقيق نموٍ اقتصاديٍّ متسارعٍ وشاملٍ، فضلا عن اسهامه في إعادة ترميم وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة".

وأشار إلى أن "العمل جارياً من خلال التعاون المشترك بما يفضي الى تلبية احتياجات الفئات السكانيَّة الضعيفة، ومعالجة نتائج وتداعيات الحرب ضد الإرهاب"، مردفاً بالقول: إنَّ "توقيع الاتفاق التنفيذي، سيكون سارياً لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ التوقيع، ويأتي في إطار الاتفاق الستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين العراق وأمريكا، وكذلك وفقاً لاتفاقيَّة التعاون الاقتصادي والفنِّي بين البلدين".