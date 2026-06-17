بغداد ونينوى.. ضبط معمل ومخزن يروجان مواد غذائية مخالفة ومقلدة

شفق نيوز- بغداد/ نينوى

أعلنت قيادة عمليات بغداد وقيادة شرطة نينوى، يوم الأربعاء، تنفيذ عمليتين منفصلتين أسفرتا عن ضبط معمل ومخزن للمواد الغذائية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قطعات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، بالاشتراك مع مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية ونجدة الأمين ومركز شرطة الخنساء، نفذت واجبات تفتيش ومتابعة للمعامل والمحال ومخازن المواد الغذائية المخالفة للضوابط الصحية.

وأضافت أن العملية أسفرت عن غلق معمل في منطقة الفضيلية شرقي بغداد، يُستبدل بداخله طحين الحصة التموينية بآخر غير صالح للاستهلاك البشري، فضلاً عن اعتقال خمسة مخالفين وضبط 500 كيس من الطحين.

وأكدت القيادة تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي نينوى، أعلنت قيادة الشرطة ضبط مخزن يُستخدم لتعبئة مادة الشاي بأغلفة تحمل علامات تجارية مقلدة بهدف تسويقها في الأسواق المحلية.

وقال مصدر في شرطة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة نفذت عملية تفتيش في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، أسفرت عن ضبط مخزن يمارس نشاط تعبئة الشاي داخل أكياس تحمل علامات تجارية تعود لمنتجات أخرى بصورة مخالفة للقانون.

وأضاف أن العملية انتهت بمصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية.