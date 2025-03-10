بغداد وكركوك.. 3 حالات انتحار وإصابة طفل برصاصة من "عمه"

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، مساء اليوم الإثنين، ثلاث حالات انتحار، لشابين أحدهما منتسب أمني وفتاة، فيما أصيب طفل برصاصة عن طريق الخطأ في كركوك.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2007، انتحر عبر حبل عُلق بسقف غرفته، في منطقة شهداء السيدية، جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "منتسباً أمنياً بصفة عقد، تولد 2004، انتحر عبر إطلاق رصاصة على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله بمنطقة الشعب شمالي بغداد"، مبيناً أن "خبير الأدلة الجنائية، وجّه بفتح تحقيق بالحادث، بعد شكوكه بعملية الانتحار".

وتابع أن "فتاة تولد 2009، انتحرت عبر شنق نفسها بقطعة قماش (وشاح) علقتها بمروحة سقفية في منزلها بمنطقة الأعظمية شمالي بغداد".

وأشار المصدر إلى أنه "تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وإلى كركوك، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً في التاسعة من عمره، أصيب بطلق ناري في رأسه عن طريق الخطأ، داخل المنزل في حي النصر وسط كركوك".

وأوضح أن "الحادث جرى، عندما كان عم الطفل يحمل مسدساً ويمزح مع الطفل، فأصابه برصاصة"، مبيناً أن "الطفل نقل إلى مستشفى آزادي وهو بحالة حرجة وأن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة".