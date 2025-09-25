بغداد وكركوك.. مصرع وإصابة 3 أطفال وقتل عامل "دليفري" وحريق في مقر عسكري

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

أفادت مصادر أمنية في بغداد وكركوك، مساء الخميس، بمصرع طفلين وإصابة ثالث إثر تعرضهم لصعقات كهربائية في منطقة سبع قصور شرقي العاصمة، فيما اندلع حريق داخل مقر للجيش في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، أما في كركوك فقد شهدت مقتل عامل توصل "دليفري" طعناً بالسكين.

وعن حادثي بغداد ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طفلين ذكر وأنثى الأول يبلغ ثلاث سنوات والأخرى سنة ونصف السنة، لقيا مصرعهما، فيما أصيبت طفلة ثالثة تبلغ تسع سنوات إثر تعرضهم لصعقات كهربائية لم تُعرف أسبابها حتى الآن في منطقة سبع قصور شرقي بغداد".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة".

وفي بغداد أيضاً، أبلغ المصدر بـ"اندلاع حريق داخل كرفانين في مقر فوج حماية أركان الجيش ضمن منطقة الجمعية في الدورة جنوبي العاصمة".

وأوضح أن "الكرفانين هما لمبيت المنتسبين، ولم يسفر الحريق عن إصابات في صفوفهم".

وإلى كركوك، قال مصدر أمني إن "شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً تعرض لطعنات بسكين من قبل مجهولين أثناء عمله في توصيل طلبية لأحد المنازل في منطقة پنجة علي، ما أدى إلى مقتله في الحال".

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون الدافع وراء الحادث السرقة، إلا أن التحقيقات مستمرة للتأكد من الملابسات كافة، بما في ذلك إمكانية وجود دوافع أخرى".