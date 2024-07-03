بغداد وكركوك.. مصرع وإصابة 3 أشخاص بحوادث سير و"كسور خطيرة" لامرأة حاولت الانتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأربعاء، عن بمصرع رجل مسن بحادث دهس وسط المحافظة، وفي بغداد أودى حادث سير بحياة شاب وإصابة آخر بحادث سير أيضاً، فيما أصيب امرأة بكسور خطيرة جراء محاولتها الانتحار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة نوع (كيا) حمل دهست رجلاً مسناً يدعى (سليم رفيق قادر) مواليد 1942، وفارقه الحياة في الحال، فيما تم اعتقال صاحب السيارة ونقل الجثة للطب العدلي".

وأضاف المصدر أن "أربعة حوادث سير سجلت في شارع المطار وساحة الاحتفالات وحي الشورجة وطريق بغداد في كركوك، لم تسفر عنها أي إصابات بشرية".

وفي بغداد، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شابين كانا يستقلان دراجة نارية اصطدما بعجلة حمل كبيرة (لوري قلاب) في منطقة سبع قصور شرقي بغداد، ما أسفر عن وفاة إحدهما وإصابة الآخر"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصاب للسمشتفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "امرأة تولد 1980 ألقت بنفسها من أعلى جسر جامع النداء وسط بغداد وارتطمت بالأرض في محاولة للانتحار، إلا أنها أصيبت بكسور خطيرة وتم نقلها إلى المستشفى وهي بحالة حرجة"، مبيناً أنه "لم يتم معرفة أسباب الانتحار".

من جانب آخر، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في كركوك، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء العاشر في الفرقة الثالثة وبإسناد الجهد الاستخباري تمكنت من خلال كمين محكم في سيطرة القائد على طريق كركوك - الفتحة من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة 406 القتل العمد، وتمت إحالته أصولياً إلى الجهات المختصة".