بغداد وكركوك.. اعتقال سائق متهم بحادث "مميت" وغرق منتسب بالجيش

شفق نيوز/ أعلنت شرطة الرصافة في العاصمة بغداد، يوم الجمعة، عن القبض على سائق شاحنة بعد دهسه 5 مواطنين وفراره ما تسبب بوفاتهم 4 منهم، فيما غرق منتسب في الجيش خل السباحة بمشروع ماء في كركوك.

وقالت شرطة الرصافة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز نإن "فريق عمل مشترك من قسم مكافحة اجرام الأمين وبالتنسيق مع قسم إجرام الزوراء ومركز شرطة أكد، تمكن من كشف ملابسات حادث دهس مميت كان مسجلاً ضد فاعل مجهول".

وأضافت "من خلال متابعة دقيقة لكاميرات المراقبة وجمع المعلومات ونصب كمين محكم، تم القبض على المتهم، وضُبطت بحوزته عجلة نوع (تريلة)"، موضحة أن "الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم إيداعه الـتوقيف".

وإلى كركوك، فقد أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "أحد منتسبي الجيش العراقي لقي مصرعه غرقاً أثناء السباحة في مشروع ماء قضاء الدبس، شمال غربي المحافظة".

وتابع أن "المنتسب في فرقة المشاة 16 ويدعى محمد رمضان علاوي، كان يسبح في مشروع الماء عندما غرق بشكل مفاجئ"، مضيفاً أنه "تم انتشال جثته ونقلها إلى دائرة الطب العدلي".

وأشار المصدر إلى أن "السلطات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادثة للوقوف على ملابساتها وتحديد ما إذا كانت هناك أسباب أو تقصير وراء الواقعة".