بغداد.. وقفة احتجاجية لضباط عسكريين للمطالبة بقطع أراضي سكنية (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

نظم عدد من ضباط الجيش العراقي، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية وسط العاصمة بغداد للمطالبة بقطع أراضي سكنية، متهمين جمعية مساكن الضباط بـ"الفساد وتسويف مطلبهم".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من الضباط المتقاعدين والمستمرين بالخدمة وقفة احتجاجية أمام جمعية مساكن الضباط للمطالبة بشمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية التي لم يحصلوا عليها لغاية الآن.

وأكد الضباط، بحسب مراسلنا، أنهم يدفعون مبالغ الاشتراك الشهري كأعضاء في الجمعية منذ 40 عاماً، وأن إجمالي المبالغ المجبية منهم من قبل الجمعية يتجاوز 50 مليار دينار، ورغم ذلك لم يحصلوا لغاية الآن على قطع الأراضي.

واتهموا رئيس الجمعية بـ"المماطلة وتسويف مطالبهم ومنح أراضٍ للاستثمار بدلاً من توزيععها عليهم".