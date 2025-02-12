بغداد.. وفاة هندي تلقى ضربة بالرأس في البتاوين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة مواطن هندي الجنسية تلقى ضربة بالرأس في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مواطناً هندي الجنسية لقي حتفه داخل فندق (المناخ) ضمن منطقة البتاويين وسط بغداد، بعد تلقيه ضربة في رأسه".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وباشرت بمتابعة كاميرات المراقبة للتحقيق من الحادثة ما إذا كانت مفتعلة أو حادث سقوط على الرأس".

في غضون ذلك، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط حاويتين حجم 40 قدم في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي، تحتوي على (اجهزة ومستلزمات طبية مع دراجات نارية مفككة وشواصي) ممنوعة من الاستيراد، مخبأة خلف المواد المصرح بها ومعدة للتهريب.

كما أتلفت مديرية منفذ القائم الحدودي، بالتعاون مع الدوائر الساندة تقوم بأتلاف (مواد غذائية +مشروبات غازية +سكائر) وذلك لانتهاء صلاحيتها وغير صالحة للاستخدام البشري.

إلى ذلك، اعتقلت مديرية مطار النجف، مسافراً أجنبياً صادرة بحقه مذكرة منع سفر، في حين أحبطت مديرية منفذ زرباطية الحدودي، محاولة تهريب حبوب مخدرة بحوزة مسافر عراقي.

هذا وضبطت مديرية منفذ الشيب الحدودي، مسافراً عراقياً حاول تهريب مبلغ مالي قدره (20) الف دولار امريكي، تم اخفائه بطريقة احترافية، وهذا مخالف لقوانين وتعليمات البنك المركزي العراقي.