بغداد وعنتاب التركية توقعان مذكرة تعاون "لتدوير النفايات والحفاظ على التراث"

شفق نيوز/ اعلنت امانة بغداد، يوم الأحد، توقيعها مذكرة تفاهم مع بلدية غازي عنتاب التركية للتعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصالح العاصمة.

وقال بيان صدر عن الأمانة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن التوقيع تم بمقر ديوان امانة بغداد بحضور الامين عمار موسى كاظم ومحافظ مدينة غازي عنتاب داوود كول، ومحافظ بغداد والسفير التركي والوفد التركي الضيف الذي يضم الأمين العام للبلدية وعدد من مسؤوليها وغرف التجارة والاتحادات ورجال الأعمال .

ونقل بيان الامانة عن امين بغداد قوله ان "امانة بغداد وقعت مذكرة تفاهم بينها وبلدية غازي عنتاب وهي مذكرة عملت على الإعداد لها منذ فترات طويلة الى ان تم إتمامها وستكون منطلق لتعاون مشترك بين أمانة بغداد وبلدية غازي عنتاب في مجال تدوير النفايات والحفاظ على المناطق التراثية والقطاعات الخدمية الاخرى ".

واشار الى ان "بلدية غازي عنتاب لديها 25 مذكرة تفاهم مع دول عربية واجنبية وهي من البلديات المهمة في تركيا ورئيسها يرأس اتحاد بلديات عموم تركيا".

واضاف ان "هذه المذكرة هي نتاج جهود متضافرة بين امانة بغداد ووزارة الخارجية ومكتب رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء، واليوم تم توقيعها لتكون بمثابة انطلاق لتعاون مشترك يخدم مصالح وأهداف العاصمة بغداد ".

كما قدمت بلدية غازي عنتاب هدية لامانة بغداد عبارة عن آلية تخصصية بمجال النظافة وكذلك بادلتها امانة بغداد بهدية عبارة عن لوحة فنية تعكس حياة وتراث بغداد القديمة" كما جاء البيان.