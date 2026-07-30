بغداد وصلاح الدين.. مقتل أفغاني بطعنة والقبض على سارق "المبردات"

شفق نيوز- بغداد/ صلاح الدين

أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بسرقة مبردات هواء مستعملة من أمام منزل أحد المواطنين، فيما شهدت العاصمة بغداد مقتل شخص يحمل الجنسية الأفغانية إثر مشاجرة تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء.

وقالت قيادة الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إجراءاتها جاءت بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد المواطنين ضمن المنطقة الأمنية الحادية عشرة (القادسية) لسرقة مبردات هواء تعود له، حيث جرى التواصل مع المشتكي الذي أكد وقوع الحادث.

وأضافت أن قائد شرطة المحافظة وجه بتشكيل فريق عمل من قسم مكافحة إجرام صلاح الدين، باشر بمتابعة كاميرات المراقبة وتفعيل الجهد الاستخباري، ما أسفر عن تحديد هوية المتهم (ص. ع. ف) وإلقاء القبض عليه، فضلاً عن ضبط العجلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

وأشارت إلى ضبط المواد المسروقة أصولياً، إلى جانب كمية من المواد الحديدية المستعملة (السكراب)، مبينة أنه تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف وعرضه على القضاء المختص، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (446) من قانون العقوبات العراقي.

وأكدت قيادة شرطة صلاح الدين استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي الجرائم وتعزيز الأمن وحماية حقوق المواطنين في عموم المحافظة.

وفي بغداد، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن مشاجرة اندلعت بين شخصين يحملان الجنسية الأفغانية في منطقة حي الجهاد، وتطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مقتل أحدهما إثر تعرضه لطعنة في البطن، فيما لاذ الطرف الآخر بالفرار، وتواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث لإلقاء القبض عليه.