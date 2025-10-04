بغداد وديالى.. وفاة مراهقة بظروف غامضة وصعقة كهربائية تنهي حياة شاب

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بتسجيل حالة وفاة غامضة لمراهقة في العاصمة بغداد، ومصرع شاب بصعقة كهربائية بمحافظة ديالى.

وعن حالة وفاة الفتاة، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طالبة من مواليد 2012، (13 عاماً) توفيت في ظروف غامضة داخل منزلها ضمن منطقة شاطئ التاجي في بغداد".

وأشار إلى أن "خبير الأدلة الجنائية وجه بفتح تحقيق والتحفظ على ذويها لوجود شكوك بالحادثة، لحين انتهاء التقرير الطبي ومعرفة أسباب الوفاة".

وفي ديالى، أبلغ مصدر الوكالة بـ"مصرع شاب من مواليد 2002 (23 عاماً) بصعقة كهربائية أثناء ربط مضخة (ماطور) ماء بقضاء الخالص في المحافظة".