بغداد وديالى.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير واعتقال متهمة بتعنيف طفل (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بحادث سير في ديالى، فيما جرى اعتقال امرأة ويجري البحث عن متهم آخر بتهمة تعنيف طفل في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "4 أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم أب وطفيله، وأصيب 3 آخرون، نتيجة حادث سير على طريق بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "الحادث وقع بين سيارتين بسبب السرعة والاجتياز".

وإلى بغداد، أفاد مصدر أمني، أن "قوة أمنية، وبناء على أمر صادر من قاضي التحقيق المختص، نفذت عملية قبض بحق المتهمين بقضية تعنيف الطفل (م.ص.ح)، وذلك بعد توفر الأدلة الكافية التي تشير إلى تورطهم في ارتكاب جريمة الشروع بالقتل وفق المادة 404، 31 من قانون العقوبات".

وأضافت "حيث تمكنت مفارز مركز شرطة القدس بالانتقال الفوري إلى مكان تواجدهم، وإلقاء القبض على إحدى المتهمات، فيما لا تزال الجهود مستمرة لتعقب وإلقاء القبض على المتهم الثاني، من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهما إلى العدالة".