بغداد وديالى تسجلان حالتيّ انتحار "حرقاً" إحداهما انتهت بالموت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بانتحار شابة حرقاً شمالي العاصمة، فيما تم إسعاف آخر في ديالى بعدما أقدم على إنهاء حياته بالحرق أيضاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابة تولد 2007 أقدمت على الانتحار بحرق نفسها مستخدمة مادة النفط في سطح منزلها ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد، لأسباب مجهولة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

فيما أشار مصدر آخر في ديالى، إلى حادث مشابه حيث أقدم شاب ثلاثيني على الانتحار حرقاً بالنفط في منزله بمدينة بعقوبة، إلا أنه تم إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بحروق بليغة جداً، مبيناً أن السبب خلاف عائلي.