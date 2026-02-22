بغداد وديالى.. الإطاحة بمبتز وحريق يلتهم بساتين "سنيجة" (تحديث)

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، يوم السبت، إلقاء القبض على متهم أقدم على ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها الشخصية مقابل مبلغ مالي.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بعد أن استنجدت الفتاة بمفارز النجدة عبر الاتصال برقم الاستجابة (911)، حيث تم التحرك الفوري وتشكيل فريق عمل مختص، وبعد جمع المعلومات والتحري الدقيق تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه بوقت قياسي".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني، بإخماد حريق اندلع في بساتين قرية سنيجة التابعة لناحية الوجيهية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى موقع الحريق في بساتين قرية سنيجة عند أطراف ناحية الوجيهية وأخمدت النيران".

وأضاف أن "الحريق اندلع في نحو 15 بستاناً، تُقدّر مساحتها بنحو 20 دونماً، والتهم نصفها بالكامل قبل السيطرة عليه"، لافتاً إلى أن "البساتين التي اندلعت فيها النيران تضم حشائش وأدغالاً كثيفة".

وأشار المصدر، إلى أن "أسباب الحريق تعود إلى حرق حشائش في بساتين مجاورة أثناء تنظيفها، ما أدى إلى انتقال شرارة النار إليها".