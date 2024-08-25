بغداد وخمس محافظات تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين

شفق نيوز/ أعلنت العاصمة بغداد وخمس محافظات، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، استمراراً لعطلة الزيارة الأربعينية.

ومنحت الحكومات المحلية في بغداد والبصرة وميسان والديوانية وذي قار والمثنى عطلة للدوام الرسمي يوم غد الاثنين، في كافة دوائرها الحكومية.

يشار إلى أن رئاسة الوزراء أقرت اليوم الأحد، عطلة رسمية بمناسبة الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء، والتي يشارك فيها الملايين من الشيعة من أغلب المحافظات العراقية، ومن خارج العراق.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.