بغداد وبابل.. انتشال جثة غريق والقبض على امرأة متهمة بالسرقة والاحتيال

شفق نيوز- بغداد/ بابل

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتشال جثة شاب بعد غرقه يوم أمس في بغداد، فيما اعلنت شرطة بابل اعتقال امرأة بتهمة السرقة والنصب والاحتيال، وذلك بعد اختبائها في أطراق محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد 24 ساعة من البحث، تم انتشال جثة شاب من تولد 2011، غرق بنهر دجلة في منطقة الأعظيمة قرب السفينة".

وأضاف أن "الجثة انتشلت قرب جسر الأحرار، ولا توجد عليها أي آثار أخرى".

من جانب آخر، أعلن قائد شرطة محافظة بابل، علي كامل الحسناوي، أن المفارز الأمنية تمكنت من الإطاحة بامرأة متهمة بالنصب والاحتيال والسرقة، عقب سلسلة بلاغات سجلها مواطنون من قضاء المحاويل.

وأضاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهمة كانت تستخدم هويات وأسماء مستعارة وتقدّم نفسها كمدبرة منازل، قبل أن تقوم بسرقة المنازل والنصب على أصحابها"، مبينا "بعد ملاحقة دقيقة وتحريات موسعة، تم تحديد موقع اختبائها في منطقة حدودية ضمن أطراف محافظة كركوك بالقرب من حدود محافظة السليمانية، حيث جرى اعتقالها ونقلها إلى بابل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".