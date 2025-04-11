بغداد وبابل.. اعتقال أم استغلت بنتيها في التسول وشخص قبيل تنفيذه "دكة عشائرية"

شفق نيوز/ اعتقلت قوة أمنية في بابل، يوم الجمعة، أم بعد استغلالها بنتيها في التسول، فيما اعتقلت قوة أمنية ببغداد، شخصا كان يخطط لتنفيذ "دكة عشائرية".

وقالت قيادة شرطة بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة إجرام شمال محافظة بابل - شعبة قضاء المسيب، بالاشتراك مع مفارز الأمن الوطني، تمكنت من كشف ملابسات اختفاء فتاتين ( 15 و 6 سنوات ) بعد ورود بلاغ من والدتهما عن فقدانهما في قضاء المسيب".

وبينت "من خلال التحقيقات وجمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، تبين أن الفتاتين قد غادرتا إلى محافظة مجاورة لبابل، وأن الأم كانت تستغلهما في التسول، بالإضافة إلى سوء معاملتهما".

ولفتت إلى أنه "تم تحديد مكان الفتاتين والعثور عليهما في المحافظة المجاورة، ليتم نقلهما إلى الشعبة، حيث تم تدوين إفادتهما، وقد اعترفتا بتعرضهما للضغط واستغلالهما في التسول، ومعاملتهما بطريقة مسيئة من قبل والدتهما".

وأشارت إلى أنه "بناءً على مذكرة قبض قضائية، ألقت القوات الأمنية القبض على الأُم، وشرعت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الاتحادية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ضمن إطار الجهود الأمنية المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار، تمكنت قوة مشتركة من (قسم شرطة النهروان، نجدة النهروان) وبإسناد من الشرطة الاتحادية، من إلقاء القبض على متهم كان يخطط للقيام بـ"دگة عشائرية" في منطقة الدوانم التابعة لقضاء النهروان".

وأضافت "جاءت هذه العملية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من أحد المواطنين المتعاونين، حيث تم على الفور تطويق المنطقة وتنفيذ عملية تفتيش للعجلات المارة"، مبينة أن "العملية أسفرت عن القبض على المتهم، وضبط (6) بنادق نوع كلاشنكوف داخل عجلته نوع (فورتي)،، حيث اعترف المتهم صراحةً بنقل الأسلحة بهدف تنفيذ "الدگة العشائرية".