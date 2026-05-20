بغداد والأنبار.. 5 حالات تسمم بـ"الكلور" وضبط أدوية بشرية ممنوعة (صور)

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل خمس حالات تسمم إثر انفجار قنينة تحتوي على مادة الكلور داخل مخزن في منطقة الجرايشي شمالي الرمادي مركز المحافظة، فيما ضبطت مديرية كمرك المنطقة الوسطى شاحنتين تحملان أدوية بشرية ممنوعة ومهربة.

وعن حادثة التسمم بالأنبار غربي البلاد، قال المصدر إن "قنينة كلور انفجرت داخل أحد المخازن في منطقة الجرايشي، ما تسبب بانتشار رائحة المادة في محيط المكان، وحدوث خمس حالات تسمم بين عمال المخزن".

وأضاف أن "القوات الأمنية والدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".

أما عن تفاصيل ضبط الشاحنتين من قبل الكمارك، فقد أعلنت الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ضبط شاحنتين تحملان أدوية بشرية ممنوعة ومهربة قادمة من المحافظات الشمالية زورت أوراقها على أنها إرسالية فواكه" .

وأكدت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالة المضبوطات إلى مديرية كمرك المنطقة الوسطى وتشكيل لجنة لإجراء الكشف الدقيق على حمولة الشاحنتين فيما أحيل المتهمين إلى مديرية التحقيقات في جهاز الأمن الوطني.