بغداد والمثنى .. حادث سير وشجار ينهيان حياة شخصين واصابة ثالث بجروح

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، مصرع شخص واصابة آخر بحادث سير في محافظة المثنى، فيما قتل شخص آخر نتيجة شجار مسلح في بغداد.

وقالت مديرية المرور العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "سجلت حادثاً لانقلاب مركبة نوع هونداي سنتفَافي في محافظة المثنى/ طريق السماوة السريع ضمن الحدود الإدارية بسبب السرعة الشديدة والقيادة بإهمال أدى إلى عدم السيطرة على المركبة وانحرافها إلى الكتف الترابي وانقلابها عدة مرات".

وأضافت المديرية أن" الحادث أدى إلى وفاة شخص وإصابة شخص آخر.

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مشاجرة حدثت بين عدد من الأشخاص بالأيدي، تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن مدينة الكاظمية، غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل أحد طرفي المشاجرة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية من شرطة الكرخ وحسب توجيهات قائدها طوقت مكان الحادث واعتقلت اثنين من طرفي المشاجرة وتم ايداعهما التوقيف".