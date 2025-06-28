بغداد والديوانية.. مصرع 5 أشخاص بحادث سير وحريق بأعشاب عند النهر

شفق نيوز – بغداد/ الديوانية

أفاد مصدر امني في محافظة الديوانية، يوم السبت، بمصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث سير مروع، فيما احترقت مساحة من الأعشاب في منطقة الكرادة ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حاثد سير وقع بين سيارتين على طريق السدير - مركز محافظة الديوانية".

وأضاف أن "الحادث أدى لمصرع 5 أشخاص واصابة عدد آخر من الركاب".

وإلى بغداد، فقد أفاد مصدر أمني، بان "حريقا اندلع بمساحة من الاعشاب والقصب ضمن مقتربات نهر دجلة من جهة الكرادة".

وبين أن "الحريق لم يسفر عن إصابات وهو من الدرجة المتوسطة".