بغداد والديوانية.. تفكيك شبكة احتيال إلكتروني وإخماد حريق

شفق نيوز- بغداد/ الديوانية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، تفكيك شبكة احتيال إلكتروني كانت تنشط تحت غطاء شركة وهمية تُدعى (كيونت) في محافظة الديوانية، فيما أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، إخماد حريق اندلع داخل مخزن للمواد البلاستيكية في منطقة جميلة بمدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.

وبحسب بيان لجهاز الأمن الوطني ورد لوكالة شففق نيوز، فإن العملية جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية، حيث أُلقي القبض على 13 متهماً بالجرم المشهود أثناء عقدهم مؤتمراً داخل إحدى القاعات وسط محافظة الديوانية، كانوا يمارسون من خلاله أنشطة تسويق شبكي غير مرخص، عبر استدراج المواطنين بوعود كاذبة تتعلق بتحقيق أرباح واستثمارات مالية كبيرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق البيان، أن الشبكة اعتمدت أساليب تضليل واحتيال مالي لاستحصال الأموال من الضحايا تحت عناوين استثمارية وهمية، وقد تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي بغداد، تمكنت فرق الدفاع المدني، عصر اليوم، من إخماد حريق اندلع داخل مخزن للمواد البلاستيكية في منطقة جميلة بمدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.

وأشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية فقط.

على إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني، بحسب البيان.