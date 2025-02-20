بغداد والبصرة ونينوى تسجل اعلى معدلات في الزواج والطلاق خلال شهر

شفق نيوز/ نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، إحصائية لحالات الزواج والطلاق المسجلة في المحاكم المدنية في البلاد لشهر كانون الثاني/ يناير من العام 2025.

وتصدرت كل من العاصمة بغداد، ومحافظة نينوى، ومحافظة البصرة معدلات عقود الزواج وحالات الطلاق.

وحل جانب الرصافة من بغداد في المرتبة الاولى بعقود الزواج بـ4475 عقدا، وجاءت نينوى في المرتبة الثانية بـ3476 عقدا، والكرخ بالمرتبة الثالثة 2951.

وعن حالات الطلاق فقد تصدر جانب الكرخ من مدينة بغداد بـ1245 حالة، وثانيا الرصافة 1012 حالة، وثالثا محافظة البصرة بـ922 حالة.