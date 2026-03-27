بغداد والبصرة.. مصرع 4 فتيات من عائلة واحدة ووفاة نزيل محكوم بالمؤبد

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم الجمعة، بمصرع أربع فتيات من عائلة واحدة إثر حريق في داخل منزل بالعاصمة بغداد، فيما شهد سجن البصرة المركزي وفاة أحد النزلاء المحكومين بالمؤبد بمحافظة البصرة.

وعن تفاصيل حادثة الحريق المأساوية، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بـ"مصرع أربع فتيات من عائلة واحدة نتيجة حادث حريق اندلع داخل منزلهم ضمن منطقة كم سارة في جانب الرصافة من العاصمة".

وبحسب المعلومات الأولية التي تحصل عليها المصدر، فإن الفاجعة حدثت "نتيجة حريق مدفأة نفطية".

أما في البصرة، أقصى جنوب البلاد، فقد ذكر مصدر آخر لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً خمسينياً من أهالي محافظة صلاح الدين توفي داخل مستوصف سجن البصرة المركزي".

وأوضح المصدر، أن "النزيل كان يعاني من أمراض مزمنة، ومن المحكومين بالمؤبد".