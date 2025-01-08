بغداد والبصرة.. إصابة طفلتين وامرأة بحريق ورصاصة ومصرع امرأة بصعقة كهربائية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة طفلة برصاصة جراء عبثها بسلاح والدها، فيما بين أن امرأة وطفلتها، نجتا من حريق اندلع في منزلهما، وذلك بحادثين منفصلين في العاصمة بغداد، كما أن امرأة خمسينية توفيت بسبب صعقة كهربائية داخل منزلها بمحافظة البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تولد 2005 نتيجة عبثها بسلاح والدها، الذي يعمل موظف في وزارة النفط".

وأضاف أن "الإصابة كانت في يد الطفلة، وجرت في منزلهم بمنطقة السيدية ببغداد، وتم نقلها الى المستشفى والتحفظ على والدها لحين انتهاء التحقيق".

وتابع أن "طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ووالدتها، نجتا من حادث حريق اندلع داخل مطبخهما بسبب خلل في الطباخ، ضمن مجمع البتول في مدينة الكاظمية، وتم إخماد النيران ونقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج".

وإلى محافظة البصرة، بين المصدر، أن "امرأة في الـ55 من عمرها، لقت مصرعها بصعقة كهربائية داخل منزلها في خور الزبير، غرب البصرة".