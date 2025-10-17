بغداد والبصرة.. انتحار شاب وحادث دهس يودي بحياة آخر ويصيب صديقه

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتحار شاب عبر إطلاق نار على نفسه في بغداد، فيما لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بحادث دهس في البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا تولد 2006، انتحر داخل منزله باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس، ضمن منطقة الحرية الثانية".

وأضاف أن "خبير الادلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة".

وإلى البصرة، بين مصدر أمني، أن "حادث دهس وقع بقضاء المدينة، سبب بمصرع شاب وإصابة آخر".

وأوضح أن "السيارة التي صدمتهم، هي سيارة حمل نوع (بنكو)".