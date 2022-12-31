بغداد واربيل تستقبلان العام الجديد بأجواء احتفالية كبيرة: أمنيات ممزوجة بالفرح (صور)

شفق نيوز/ استقبلت العاصمة الاتحادية بغداد ومدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان الليلة السنة الجديدة بأجواء احتفالية حيث تجمع المئات في العديد من الأماكن العامة داخل المدينة.

واجتمع المئات من سكان بغداد في شارع المتنبي وساحات عدة في العاصمة، فيما احتشد المئات من الكورد أمام قلعة أربيل التاريخية في احتفالات صاحبتها الموسيقى والاغاني.

وقال هيمداد محمد الذي شارك في الاحتفالات بأربيل لوكالة شفق نيوز؛ ان "السنة الماضية حملت الكثير من الأحداث المفرحة والمحزنة لإقليم كوردستان لكننا نتمنى ان تكون السنة الجديدة أفضل من قبلها".

واضاف ان "مشاركتي في هذه الاحتفالات هي للتعبير عن فرحتي بقدوم السنة الجديدة حيث ان هناك الكثير من الناس مجتمعين بالقرب من قلعة اربيل الاثرية".

وشهدت الاحتفالات حضورا ملفتا للسياح القادمين معظمهم من محافظات وسط وجنوب العراق.

وقال احمد الشمري القادم من بغداد لوكالة شفق نيوز؛ "جئت الى مدينة اربيل لقضاء أوقات جميلة في ليلة رأس السنة والاحتفالات التي تُقام في المدينة وهناك تسهيلات كثيرة قدمتها السلطات المحلية الى السياح للدخول الى اقليم كوردستان".

بدورها قالت سمية كريم القادمة من محافظة بابل لوكالة شفق نيوز؛ ان "المشاركة في هذه الاحتفالات نكررها كل عام حيث نزور مدينة اربيل في هذا التاريخ لانها تتميز باجواء استثنائية في ليلة رأس السنة مقارنة بمناطق العراق الاخرى وهذا ما يدفع المواطنين من مختلف المحافظات الى زيارة اربيل والاستمتاع بهذه الاحتفالات".

والتقطت عدسة شفق نيوز صورا من الاجواء الاحتفالية بالقرب من قلعة اربيل الاثرية وسط المدينة حيث حضرها مئات المواطنين.