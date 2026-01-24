بغداد.. إنقاذ أسر من الاختناق داخل بناية سكنية بالكرادة (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، مساء اليوم السبت، إنقاذ العديد من الأسر من داخل بناية سكنية متعددة الطوابق في منطقة الكرادة خارج بعد تماس كهربائي أدى لانبعاث غازات كثيفة حاصرت العائلات وتسببت في حالات اختناق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الدفاع المدني في بغداد الرصافة، من مركز دفاع مدني الكرادة، نجح في إنقاذ العديد من الأسر من داخل بناية سكنية متعددة الطوابق في منطقة الكرادة خارج، بعد حدوث تماس كهربائي في اللوحة الرئيسية للبناية، مما أدى إلى انبعاث غازات كثيفة حاصرت العائلات وتسببت في حالات اختناق".

وأكدت أن "فرق الدفاع المدني أنهت عمليات الإخلاء وإخماد الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية"، مرفقة البيان بفيديو لعمليات الإنقاذ تنشره وكالة شفق نيوز أدناه.