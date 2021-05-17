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بغداد.. إنقاذ امرأة مسنة قبل أن تطال جسدها النيران في الأعظمية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-17T11:31:07+0000
بغداد.. إنقاذ امرأة مسنة قبل أن تطال جسدها النيران في الأعظمية

شفق نيوز / أنقذت فرق الدفاع المدني، يوم الاثنين، امرأة مسنة قبل أن تطال جسدها النيران بعد تعرض منزلها لحريق في الأعظمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها "بذلت جهودا كبيرة لإنقاذ الامرأة المسنة من داخل دارها في منطقة سبع أبكار ضمن منطقة الأعظمية، وقدمت لها الإسعافات الأولية قبل تأمين نقلها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وأضافت أن "فرق الإطفاء أنجزت عمليات إخماد الحريق داخل المنزل ومنع امتداد النيران إلى الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث".

يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة حمل زائد على نقطة تشغيل جهاز التكييف (السبلت)، مما أدى الى اشتعال النيران في بادئ الأمر.

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