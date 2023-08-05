بغداد.. نساء يرفعن شعار "لا للمخدرات في وطني" في ماراثون للدراجات الهوائية (صور)

شفق نيوز/ أقام فريق نخلة وطن للدراجات الهوائية النسوية، يوم السبت، ماراثوناً في شارع أبو نؤاس وسط العاصمة بغداد تحت شعار "لا للمخدرات في وطني".

وأقيم الماراثون برعاية وزارة الداخلية / المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية /قسم العلاقات والاعلام. وانطلق الماراثون الذي وثقته عدسة وكالة شفق نيوز، من تمثال شهريار وشهرزاد وصولا الى فندق بابل.

وتحول العراق، الذي له حدود مع إيران وسوريا والسعودية، إلى ممر لتجارة المخدرات. لكن في السنوات الأخيرة تفاقم فيه استهلاك المواد المخدرة، فيما تسعى الحكومة لإيجاد حلول للأزمة لا سيما عبر معالجة المدمنين.

وأكثر أنواع المخدرات انتشاراً في العراق، هو الميثامفيتامين أو الكريستال، الذي يأتي عموما من أفغانستان أو إيران.

ويوجد كذلك الكبتاغون وهو من نوع الأمفيتامين يجري إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، قبل أن يعبر الحدود إلى العراق ويغرق أسواق الدول الخليجية الثرية، لا سيما السعودية التي تعد سوق الاستهلاك الرئيسية في الشرق الأوسط.