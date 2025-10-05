بغداد مقراً لـ"الكونغرس العربي".. السوداني يقترح وأبو غزالة يرحب

شفق نيوز- بغداد

اقترح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن تكون بغداد مقراً لـ"الكونغرس العربي العالمي للابتكار"، حيث لاقى المقترح ترحيب رئيس الكونغرس طلال أبو غزالة.

وأكد السوداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العراق يدعم أيّ مشروع يجمع ويعزز المعرفة العربية، بما في ذلك احتضان أي فعالية تدعم الابتكار والريادة، مشيراً إلى ما يمتلكه العراق من مدارس للموهوبين يجري العمل على تطويرها وتوسيعها لتشمل كلّ المحافظات.

وبيّن أن الحكومة عملت على إنشاء المركز الوطني للتحوّل الرقمي، والمركز الوطني للأمن السيبراني، من أجل وضع السياسات والبرامج والاطلاع على التجارب المماثلة، التي سيتم الانتقال بعدها لإنجاز التشريعات عند إكمال الخطة الخاصة بالتحوّل الرقمي.

من جانبه، عبّر أبو غزالة، عن ترحيبه بمقترح السوداني، مشيراً إلى أنّ معايير الاقتصاد والثروة ما عادت تعتمد على الثروة الهايدروكاربونية فقط، وإنما تعتمد على اقتصاد المعرفة الذي يتطلب العمل على إدخال مفاهيم البرمجة وآلياتها في جميع المناهج الدراسية.