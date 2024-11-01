بغداد.. مقتل امرأة على يد زوجها ومصرع شخص وإصابة آخرين بحادثين منفصلين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمقتل امرأة على يد زوجها داخل منزلهما لأسباب مجهولة، فيما لقي شخص مصرعه بحادث، وأصيب خمسة آخرين بانهيار منزل قيد الإنشاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زوجاً أقدم على قتل زوجته بعدة رصاصات داخل منزلهما في منطقة الفضل لأسباب مجهولة، وأن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الزوج وابن عمه المتورط بالجريمة أيضاً".

وأضاف أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالجريمة لمعرفة ملابساتها.

من جانب آخر، ذكر المصدر أن شخصاً يقود دراجة نارية انقلبت به بسبب السرعة والتهور في منطقة النباعي بناحية المشاهدة شمالي العاصمة، ما أدى إلى مصرعه في الحال، مشيراً إلى أن أهل الضحية لم يطلبوا الشكوى ضد أحد.

إلى ذلك، أفاد المصدر الأمني بأن منزلاً قيد الإنشاء في منطقة الشعب شمالي بغداد، انهار وأدى إلى إصابة أربعة عمال بناء وصاحب المنزل بجروح متفاوتة.

وبين قوة أمنية وفريق الدفاع المدني تمكنوا من إخراجهم من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.