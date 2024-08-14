بغداد.. مصرع وإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على سريع القادسية باتجاه المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث انقلتب عجلة نوع (لاندكروزر) ما أدى إلى تحطمها ومصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جميعهم من عائلة واحدة".

وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".