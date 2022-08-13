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بغداد.. مصرع أم وابنتها بحادث سير مروع وانتحار امرأة طاعنة بالسن

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-13T10:22:25+0000
بغداد.. مصرع أم وابنتها بحادث سير مروع وانتحار امرأة طاعنة بالسن

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت، مصرع أم وابنتها بحادث سير على طريق مطار المثنى ضمن العاصمة بغداد، فيما انتشلت النجدة النهرية جثة امرأة طاعنة بالسن.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام بين ثلاث مركبات وقع في شارع مطار المثنى، بجانب الكرخ من العاصمة بغداد، في الساعة الثانية صباحاً".

وأضافت أن "الحادث وقع جراء السرعة الشديدة وعدم الانتباه، وأدى عدم السيطرة على المركبة وعبورها على الجانب الآخر من الشارع إلى مصرع أم وابنتها، وإصابة أربعة آخرين من بينهم، ضابط برتبة (عميد) ومفوض منسوبين إلى مديرية المرور العامة".

في سياق منفصل، انتشلت مفارز النجدة النهرية في بغداد، يوم السبت، جثة امرأة كبيرة بالسن من داخل نهر دجلة، جنوبي العاصمة.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن المرأة  كانت قد رمت نفسها الى النهر بدافع الانتحار قرب الجسر المعلق في الكرادة وسط بغداد، وانتشل جثمانها قرب الدورة، جنوبي العاصمة.

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