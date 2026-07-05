بغداد.. مصرع عامل إيراني بانفجار خزان معمل أسفلت وآخر عراقي بصعقة كهربائية

شفق نيوز - بغداد

سجلت العاصمة بغداد، اليوم الأحد، حادثين منفصلين أوديا بحياة شخصين، أحدهما عامل أجنبي قضى نتيجة خلل فني في منشأة صناعية، والآخر توفي إثر حادث صعق داخل منزل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن الحادث الأول وقع في قضاء النهروان (جنوب شرقي بغداد)، حيث أدى الارتفاع الحاد في الحرارة والضغط إلى تطاير غطاء خزان ضخم مخصص لتكرير المواد المتأكسدة (النفط الخام) داخل أحد معامل الأسفلت؛ وأسفر الحادث عن سقوط الغطاء الثقيل على "كرفان" مجاور للمعمل، مما تسبب في مصرع طباخ المعمل، وهو إيراني الجنسية، كان متواجداً في داخل الكرفان لحظة وقوع الحادث.

وفي حادث منفصل، أضاف المصدر أن منطقة بغداد الجديدة (شرقي العاصمة) شهدت مصرع عامل إثر تعرضه لصعقة كهربائية مفاجئة أثناء تأديته أعمال صيانة داخل أحد المنازل السكنية.

وأكد المصدر أن قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث الثاني، وتحفظت على صاحب الدار و اقتادته إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات الأصولية والقانونية لمعرفة ملابسات الوفاة.