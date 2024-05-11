بغداد.. مصرع طفل وانتحار شاب ووفاة منتسب داخل معسكره بظروف غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتسجيل ثلاث وفيات إحداها لطفل فارق الحياة بحادث دهس، والأخرى لشاب أقدم على الانتحار، والأخيرة لمنتسب في وزارة الدفاع، وذلك في عدة مناطق من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية تقود بسرعة وعدم الانتباه ضمن شارع الاسواق في حي العدل غربي بغداد"، مبيناً أن "صاحب العجلة لاذ بالفرار".

وفي الحادث الآخر، لفت المصدر إلى أن "شاباً من مواليد 2002، يعاني من حالة نفسية، أقدم على الانتحار عن طريق شنق نفسه بواسطة حبل أعلى سطح منزله ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة".

وأشار المصدر إلى أن "منتسباً في كتيبة الطائرات المسيرة في وزارة الدفاع داخل معسكر العدالة الشعبة الخامسة في منطقة الكاظمية، توفي مساء اليوم داخل المعسكر"، مؤكداً أن "أسباب الوفاة غير معروفة، وفتح القوات الأمنية تحقيقاً بالحادث".