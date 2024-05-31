بغداد.. مصرع شابة دهساً وأخرى حاولت الانتحار حرقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمصرع شابة بحادث دهس وسط العاصمة، فيما أقدمت أخرى على محاولة الانتحار حرقاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابة تبلغ من العمر 25 عاماً لقيت مصرعها بحادث سير في منطقة الكرادة خارج وسط بغداد، فيما لاذ السائق بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأشار إلى أن "شابة بعمر 24 عاماً أقدمت على الانتحار حرقاً مستخدمة مادة النفط داخل منزلها ضمن قطاع 3 في مدينة الصدر، شرقي بغداد، إلا أن ذويها تمكنوا من إنقاذها ونقلها إلى المستشفى".

وبين المصدر أنه "بحسب المعلومات الأولية فإن الشابة تعاني من اضطرابات نفسية".