بغداد.. "مخمور" يشعل النار بنفسه وقوة أمنية تنقذه من الموت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بأن قوة أمنية أنقذت "مخموراً" حاول الانتحار بحرق نفسه وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مخموراً أقدم على سكب مادة النفط على جسده وأضرم به النار في ساحة الفارس العربي بمنطقة الصالحية وسط بغداد، إلا أن قوة أمنية تمكنت من إخماد النار".

وأضاف أن "القوة قامت بنقل الشخص إلى مستشفى اليرموك لتلقي العلاج مع التحفظ عليه لغرض التحقيق معه وبيان أسباب محاولة انتحاره".