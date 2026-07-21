بغداد.. محاولة انتحار فتاة بسقوطها من طابق علوي في بسمايا إثر رسوبها الدراسي

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بتسجيل محاولة انتحار لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً؛ جراء رمي نفسها من بناية سكنية داخل مجمع "بسمايا" بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفتاة، وهي من مواليد عام 2007، ألقت بنفسها من الطابق الثالث لإحدى البنايات السكنية بدافع الانتحار؛ إثر رسوبها في الامتحانات الجامعية، ما أسفر عن إصابتها برضوض في أنحاء متفرقة من جسدها، مشيراً إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.