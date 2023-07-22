بغداد لم تهدأ منذ ليلة أمس.. تظاهرة جديدة في الجادرية احتجاجاً على حرق القرآن والعلم العراقي (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، يوم السبت، تظاهرات منددة بحادثتي حرق القرآن الكريم والعلم العراقي في السويد والدنمارك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من المحتجين تجمعوا عند ساحة "الحرية" في منطقة الجادرية وباتجاه الجسر المعلق احتجاجا على حرق القرآن الكريم والعلم العراقي أمام سفارتي العراق في السويد والدنمارك.

وأشار مراسلنا إلى ان المتظاهرين رفعوا نسخ من القرآن الكريم والعلم العراقي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قامت القوات الأمنية بقطع الطرق المؤدية إلى ساحة الحرية، ابتداء من الجسر المعلق وصولاً إلى ساحة قرطبة باتجاه ساحة الطيران.

ومنذ فجر يوم أمس الأول الخميس ولغاية فجر اليوم السبت، شهدت العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى تظاهرات حاشدة تنديداً بتكرار السلطات السويدية السماح للاجئ العراقي سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.

وهاجم أنصار التيار الصدري فجر الخميس السفارة السويدية في العاصمة بغداد واضرموا النيران فيها تنديدا بالسماح لتظاهرة في ستوكهولم شهدت تدنيس المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية هناك.

وبعدها قررت الحكومة العراقية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع السويد احتجاجا على تكرار الاساءة إلى المقدس الأول للمسلمين وهو القرآن الكريم.