بغداد.. آلة "تقطيع" وانهيار طابوق و"حقنة" تنهي حياة 3 عمال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في شرطة الرصافة ببغداد، يوم الثلاثاء، بمصرع عامل في معمل للطابوق بعد سقوطه في آلة تقطيع فيما توفي آخر أثناء العمل بقوط مواد بناء عليه، جنوب شرقي العاصمة، في حين توفي ثالث بسبب تلقيه علاجاً من إحدى الصيدليات في الكرادة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عاملاً يدعى (ح. س. ر) تولد 1998 يعمل في معمل للطابوق، فقد توازنه أثناء العمل بسبب الإرهاق وسقط داخل آلة تقطيع الطابوق (الكتر) الرئيسي، في منطقة المعامل جنوب شرقي بغداد".

وأضاف أن "العامل فارق الحياة على الفور وتم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث".

وفي السياق، توفي عامل بناء نتيجة سقوط قطع من الطابوق عليه أثناء العمل ضمن منطقة معامل الطابوق في النهروان جنوب شرقي العاصمة، وتم نقل جثته لدائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث.

إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن "شخصاً يدعى (إ. ف. ح) تولد 1978 يعمل كاسباً توفي بعد تلقيه حقنة من أحد العاملين في صيدلية بمنطقة الكرادة داخل قرب محطة وقود أبو قلام، بحسب ادعاء زوجته".

وبين أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وإلقاء القبض على العاملين في الصيدلية كل من المدعو (أ. هـ. ح) تولد 1997 و(آ. ع) تولد 2000 وإيداعهما التوقيف للتحقيق معهما".