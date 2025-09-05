بغداد.. قطع مجسر حيوي لمدة أربعة أيام

شفق نيوز- بغداد

أعلنت دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يوم الجمعة، عن قطع مسار الذهاب القادم من ساحة النسور باتجاه ساحة قحطان لاستكمال أعمال التطوير.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ولمتطلبات استكمال الأعمال الختامية لمشروع تطوير ساحة النسور ستباشر دائرة الطرق والجسور بأعمال تعبيد شارع "محمد مهدي الجواهري وقطع مسار الذهاب القادم من ساحة النسور باتجاه ساحة قحطان" وسط بغداد.

وبينت أن القطع سيستمر لأربعة أيام ابتداء من اليوم وحتى صباح يوم الثلاثاء المقبل وسيشمل "مجسر النسور لمسار الذهاب باتجاه ساحة قحطان، وشارع الأردن باتجاه ساحة قحطان".