بغداد في مأزق.. ازدحامات خانقة ليل نهار ومشاريع بلا جدوى (صور)

شفق نيوز/ تشهد العاصمة بغداد تصاعداً ملحوظاً في حدة الازدحامات المرورية، حيث تغص شوارع المدينة ومراكزها بالسيارات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى وقت متأخر من الليل.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، خلال جولتها اليوم في شوارع بغداد تكدساً ملحوظاً للمركبات، ما يعكس حجم الأزمة التي باتت تؤرق المواطنين والسائقين على حد سواء.

مشاريع بلا نتائج ملموسة

يؤكد مواطنون في حديثهم لوكالة شفق نيوز، أن مشاريع فك الاختناقات التي نفذتها الجهات المتخصصة لم تحقق نتائج مرضية، مشيرين إلى أن بعضها نقل الأزمة من الطرق السفلية إلى الجسور والأنفاق.

وقال المواطن (علي)، إن "أعداد السيارات في بغداد ازدادت بشكل غير مسبوق ومن دون رقابة على دخول المركبات"، مضيفاً أن "النساء أصبحن يمتلكن سيارات بأعداد كبيرة، إضافة إلى طلبة الكليات الذين كانوا يعتمدون سابقاً على وسائل النقل الجماعي، لكنهم الآن يفضلون امتلاك سيارات شخصية بسبب عروض التقسيط المريحة المتوفرة في الأسواق ودون الحاجة لدفع مقدم".

انعكاسات سلبية على الحياة اليومية

تفاقم أزمة الازدحامات في بغداد أدى إلى تداعيات سلبية واسعة، حيث يستغرق قطع مسافة من المفترض أن تحتاج 20 إلى 30 دقيقة أكثر من أربع ساعات في بعض الأحيان.

وأعرب مواطنون عن استيائهم من هدر الوقت والجهد، مشيرين إلى الإرهاق النفسي الناتج عن الانتظار الطويل.

كما أشار سائقون إلى أن الأزمة لا تقتصر على التأخير فقط، بل تؤثر على الحالات الطارئة مثل صعوبة وصول المرضى إلى المستشفيات وتأخر الموظفين عن أعمالهم، مما ينعكس سلباً على الإنتاجية.

خسائر اقتصادية بالمليارات

وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، بأن الازدحامات المرورية أصبحت تحدياً اقتصادياً حقيقياً، إذ تؤدي إلى خسائر سنوية تتراوح بين 1 و2 مليار دولار.

وأوضح الغراوي أن "التأخير في حركة النقل يعرقل سلاسل التوريد، ويقلل من كفاءة العمل، ويرفع التكاليف الفردية بنسبة تصل إلى 40%".

وأضاف أن "الاستهلاك الزائد للوقود يسهم في تفاقم التلوث البيئي وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية"، لافتاً إلى أن "تكاليف النقل المرتبطة بالازدحامات تستنزف نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق وفقاً لتقديرات البنك الدولي".

دعوات لحلول شاملة

رغم الجهود الحكومية المبذولة في إنشاء الجسور والأنفاق لتخفيف الاختناقات، دعا متخصصون إلى اعتماد حلول أكثر شمولية تشمل تطوير أنظمة النقل العام، وتوسعة الطرق، وتطبيق تقنيات ذكية لإدارة المرور، وذلك لتقليل التأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الظاهرة.

ويأمل المواطنون أن تشهد الفترة المقبلة خطوات جادة لمعالجة الأزمة، خاصة مع استمرار تزايد أعداد المركبات وتأثيرها على الحياة اليومية في العاصمة.

الصور بعدسة شفق نيوز