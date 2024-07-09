بغداد في المرتبة الأولى بمؤشر العجز في الوحدات السكنية تليها نينوى

شفق نيوز/ أفاد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الثلاثاء، ان محافظة بغداد احتلت المرتبة الاولى في مؤشر العجز في الوحدات السكنية قياساً لنسبة السكان بنسبة 31% ، تلتها محافظة نينوى بنسبة 28% ومحافظة البصرة ثالثا بنسبة 10% .

وذكر الغراوي في تقرير نشره المركز اليوم، أن نسبة العجز السكني من الوحدات السكنية للعامين 2023 _ 2024 بلغ 26% من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 45 مليون حسب إحصائيات وزارة التخطيط .

وأضاف أن معدل ملكية المنازل في العراق نحو 74 بالمئة، أي أن 26 بالمئة أو أكثر من ربع العراقيين يسكنون في الإيجار او في وحدات عشوائية.

كما أشار الغراوي إلى أن نسبة الحاجة للوحدات السكنية في المناطق الحضرية سيزيد بواقع 3% سنويا لغاية العام 2030، ووفقا لهذا المؤشر فان العراق بحاجة الى اربعة ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2027 .

طالب رئيس المركزي الحكومة باطلاق المبادرة الوطنية للسكن وتوزيع قطع الاراضي السكنية في المحافظات كافة مع مبادرة القروض السكنية بدون فوائد واقامة المدن السكنية لمعالجة العجز الكبير في نسبة الوحدات السكنية .