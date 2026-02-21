بغداد في المرتبة الثانية ضمن أكبر المدن العربية بالكثافة السكانية

شفق نيوز- متابعة

حلّت العاصمة العراقية بغداد في المرتبة الثانية عربيًا ضمن قائمة أكبر المدن العربية من حيث عدد السكان لعام 2026، بحسب تقديرات حديثة صادرة عن World Population Review.

وتصدّرت القاهرة قائمة أكبر المدن العربية سكانًا في 2026 بعدد بلغ 23.5 مليون نسمة، تلتها بغداد بـ8.3 ملايين نسمة، ثم الرياض بـ8.0 ملايين نسمة.

فيما جاءت الخرطوم رابعًا بـ6.9 ملايين نسمة، والإسكندرية خامسًا بـ5.9 ملايين نسمة، تلتها جدة بـ5.1 ملايين نسمة، ثم الدار البيضاء بـ4.0 ملايين نسمة.

وجاءت صنعاء بـ3.6 ملايين نسمة، ومدينة الكويت بـ3.4 ملايين نسمة، فيما اختتمت دبي القائمة بـ3.1 ملايين نسمة.

وتُظهر هذه الأرقام التفاوت الكبير في الأحجام السكانية بين العواصم والمدن العربية، مع استمرار تمركز الكثافة السكانية في المدن الكبرى التي تمثل مراكز سياسية واقتصادية وخدمية رئيسية في بلدانها.