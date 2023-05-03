بغداد في الصدارة.. ارتفاع مخيف بانتهاكات الصحفيين والسوداني يتعهد بحمايتهم

شفق نيوز/ سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق"PFAA"، يوم الأربعاء، ارتفاعاً مخيفاً في أعداد الانتهاكات ضد حرية العمل الصحفي في العراق.

ووثقت الجمعية بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "345 حالة بين اعتقال واحتجاز وتهديد وعرقلة تغطيات وضرب وإهانات قصدية، فضلا عن دعاوى قضائية وإجراءات حكومية أسهمت بالتضييق والمنع".

وأشارت إلى عدم خلو أية محافظة عراقية من تسجيل انتهاكات بحق الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية، حيث جاءت بغداد بالمرتبة الأولى بأكثر المدن تسجيلا للانتهاكات بواقع (85) حالة، وأربيل ثانيا بتسجيل (74) حالة، تليها كركوك (30) حالة، والسليمانية (29)، والبصرة (27).

وبحسب الجمعية، يبين حجم الإنتهاكات مدى تراجع مستوى حرية الصحافة في العراق، يضاف إليها إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات بحق الصحفيين الأجانب، وخضوعها للمزاج الحزبي في إغلاق أو إيقاف برامج أو مسلسلات.

في غضون ذلك، حيا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جميع الصحفيين والإعلاميين، الذين يخدمون "الحقيقة" في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وكتب السوداني في تغريدة له على حسابه بتويتر: "نجدد التزامنا بحماية الحريات الصحفية، على وفق مبادئ القانون والدستور؛ لأنها عماد الديمقراطية الراسخة وجدارها الحصين".

وأضاف: "بهذه المناسبة، نجدّد تأكيدنا بأنّ الصحافة المهنية أفضل شريك لنا في تأدية ما علينا من استحقاقات وطنية خدمةً لشعبنا الكريم"