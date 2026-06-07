بغداد.. فتاة تنتحر حرقاً وتضرم النيران في منزلها بمنطقة الشعلة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانتحار فتاة من مواليد 1999 داخل منزلها في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفتاة أقدمت على إشعال النار في جسدها باستخدام مادة النفط، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل منزلها وتسبب بأضرار مادية.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار المصدر، إلى الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادثة وأسبابها.