بغداد.. إغلاق 5 مخازن لبيع المشروبات الكحولية في الكرادة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، غلق (5) مخازن لبيع المشروبات الكحولية المخالفة لشروط وضوابط هيئة السياحة في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز من الأمن السياحي ومن خلال واجبات التدقيق والتفتيش للمطاعم والقاعات غير المجازة، أغلقت (5) مخازن لبيع المشروبات الكحولية، وذلك ضمن منطقة (الكرادة) بجانب الرصافة".

وأشارت عمليات بغداد، إلى أن قرار الإغلاق جاء لمخالفة هذه المخازن لـ"شروط وضوابط هيئة السياحة".