بغداد.. إغلاق 4 معارض لبيع السيارات غير مرخصة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، إغلاق أربعة معارض لتجارة السيارات ومخزن للمواد الغذائية مخالفين للضوابط والشروط المعمول بها بجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القطعات الامنية في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ولواء المغاوير قيادتنا بالاشتراك مع مفارز لجان (رفع التجاوزات، الرقابة الصحية) تمكنت من غلق اربعة معارض لبيع السيارات لا تمتلك موافقات امنية وغير مرخصة".

وأضافت، "كما تم غلق مخزن للمواد الغذائية ومستلزمات التنظيف مخالف للشروط والضوابط الصحية ويعمل بدون موافقات اصولية وذلك ضمن منطقتي (خان ضاري، جميلة) بجانبي الكرخ والرصافة".