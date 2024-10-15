بغداد.. إغلاق 30 "كورة" لصهر المعادن و13 مخزنا لبيع المشروبات الكحولية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، عن غلق 30 موقعاً لصهر المعادن "الكور" ضمن المرحلة الثانية في قضاء الزوراء شرقي العاصمة، في حين أغلقت شرطة الرصافة 13 مخزنا لبيع المشروبات الكحولية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز/ إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، واستكمالاً لعمليات غلق وازالة مواقع الصهر (المرحلة الثانية)، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفارز من (جهاز الأمن الوطني، مديرية دائرة البلدية، شرطة النجدة، دائرة بيئة/بغداد) من غلق وازالة 30 موقعاً لصهر المعادن (الكور)".

ولفتت إلى أن الحملة تم تنفيذها ضمن قضاء الزوراء شرقي العاصمة، وذلك لعدم وجود موافقات اصولية (إنشائها بشكل عشوائي) لما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين وتلوث بيئي نتيجة انبعاث الروائح والغازات منها لتلك المناطق".

من جانبها أعلنت شرطة الرصافة، عن غلق 13 مخزنا لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الغدير ببغداد.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حملة أمنية تم تنفيذها صباح اليوم، وتم خلالها إغلاق 13 مخزناً لبيع المشروبات الكحولية بمنطقة الغدير ولحم أبوابها بالحديد واعتقال أصحابها".

وبينت أن "الحملة نفذها فوج الطوارئ السابع بعد ورود شكاوى من أهالي المنطقة".